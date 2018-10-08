أحمد موسى يطالب بتقديم الإرهابي عشماوي للرأي العام بالأدلة والوثائق.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتقديم الإرهابي هشام عشماوي للرأي العام بالأدلة والمعلومات والوثائق التي تفضح تورطه في تنفيذ عمليات إرهابية في مصر وليبيا، بالإضافة إلى التعرف على أسباب وطريقة تجنيده والأفكار المقتنع بها، قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإرهابي هشام عشماوي يمتلك معلومات في غاية الأهمية سوف تستفيد منها الجهات الأمنية في مصر من أجل دحر الكيانات الإرهابية .



وتابع:"عشماوي كان مرتبطا بإرهابي اسمه عادل عوض، قائد تنظيم طلائع الفتح الإرهابي، والذي قُتل في عام 1995 ".

