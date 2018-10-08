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رياضة

ضربة موجعة لمنتخب سويسرا قبل مواجهة بلجيكا فى دورى الأمم الأوروبية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:27 م
فلاديمير بيتكوفيتش
فلاديمير بيتكوفيتش
حسن العمدة
تخلف رومان بوركي، حارس مرمى بوروسيا دورتموند، وبريل ايمبولو، مهاجم شالكه عن منتخب سويسرا بسبب الإصابة.

ويعاني بوركي، من إصابة في الفخذ، فيما تعرض ايمبولو لإصابة في الكتف.

واستدعى فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب سويسرا ريناتو شتيفن، لاعب فولفسبورج، ودافيد فون بالموس، حارس مرمى يانج بويز السويسري.

ويلتقي منتخب سويسرا يوم الجمعة المقبل، مع بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، ثم يواجه أيسلندا يوم الإثنين المقبل.

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