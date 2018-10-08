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خبير أمني: عشماوي مريض نفسيا.. وستتم محاكمته عسكريا في مصر .. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:05 م
الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي
هاني حسين
قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إن الإرهابي هشام عشماوي كان على صلة بأجهزة استخباراتية استغلته من أجل جذب الشباب الجدد.

وأضاف " محيي الدين " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الأجهزة المصرية الأمنية كانت على يقين بأنه سيتم إلقاء القبض على هشام عشماوي حيا".

وتابع:" ستتم محاكمة عشماوي عسكريا وسيتم استجوابه فنيا للحصول على كافة المعلومات المتوفرة لديه عن مصادر التمويل وطرق تنفيذ العمليات الإرهابية ووسائل الاتصال والاجهزة المخابراتية الداعمة له ".

وأكمل:" الجانب الليبي ملزم بتسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر، ومصر معنية بالتأكد من تأمين مكان احتجاز هشام عشماوي في ليبيا".

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