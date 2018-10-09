المصري: سننسحب من الدوري والكأس إذا لم نلعب في بورسعيد

أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن عدم وصول الموافقة الأمنية الخاصة بلقاء فريق الجزيرة بمطروح، من حيث إقامتها في ستاد بورسعيد؛ وراء تأجيل المباراة، بعد أن كان مقررا لها اليوم الثلاثاء.



وقال الخولي، فى تصريحات تليفزيونية: "المصري سينسحب من بطولتي الدوري والكأس إذا لم يعد المصري لخوض مبارياته على ستاد بورسعيد، والقرار جماعي لمجلس الإدارة".



وأضاف: "قدمنا تنازلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ولا يوجد سبب واحد لمنع إقامة مباريات المصري المحلية على ستاد بورسعيد".