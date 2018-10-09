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برلمان

لجنة مشروعات البرلمان تبحث خطة العمل بدور الانعقاد الرابع

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:20 م
البرلمان
البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
بدأ الإجتماع المغلق للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لوضع خطة عمل مكثفة خلال دور الانعقاد الرابع، وبحث ما تم إنجازه خلال الأدوار السابقة.

وقال "مرعى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشكلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبيرة جدًا، وأنه سيكون لدى اللجنة دوافع كبيرة لسرعة إعداد التشريعات التى تسهل حركته، نظرًا لكونه قطاع عريض ومتشابك مع اكثر من 10 أو 15 وزارة، مؤكدًا أنه تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ الخطة التى ستضعها اللجنة لتطوير القطاع.

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستهتم أيضًا بتفعيل قانون المشروعات، وإصدار التعديل الجديد لإزالة التشابك الموجود فى القانون القديم، معلنًا عن رغبته فى دمج كل من له دور فى المشروعات الصغيرة فى هيئة واحدة مستقلة.

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