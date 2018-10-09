فرنسا تترقب تعديلا وزاريا عقب اجتماع ماكرون ورئيس حكومته

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، برئيس حكومته إدوارد فيليب في قصر الإليزيه، وسط تكهنات باستقالة الحكومة على خلفية ازمة سياسية مكتومة تشهدها البلاد جراء سياسات الحكومة، انتهت باستقالة أكثر من وزير آخرهم جيرار كولومب وزير الداخلية.





وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسيةـ، استمر الاجتماع لمدة ساعة ونصف، وعلى عكس ما كان متوقع لم يقدم فيليب استقالته لماكرون، إلا أنه من المقرر أن يتم إجراء تعديل حكومي خلال أيام.



