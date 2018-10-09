حكاية شهر العظماء.. لماذا يطلقون على أكتوبر هذا اللقب؟



المهاتما غاندي من مواليد 2 أكتوبر 1869، كان أبرز السياسيين والأكثر شعبية فى الهند، قاد الكثير من الحملات الوطنية للقضاء على الفقر والاعتماد على الذات، وتعددت محاولاته لتحرير الهند من السيطرة الأجنبية.



بوتين



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مواليد 7 أكتوبر 1952، هو الرئيس الحالى لجمهورية روسيا الاتحادية، قضى خدمته العسكرية فى جهاز أمن الدولة، وتعددت مناصبه إلى أن وصل الى رئاسة الاتحاد الروسى.



جيمي كارتر



من مواليد 1 أكتوبر 1924، تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1977 حتى عام 1981، وحصل على جائزة نوبل للسلام فى عام 2002 لمشاركته فى التوصل إلى حلول الصراعات الدولية وازدهار الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم.

خلال شهر أكتوبر من كل عام يردد البعض مقولة انه شهر العظماء، نسبة إلى عدد كبير من عظماء الكرة الأرضية وُلدوا في هذا الشهر، لكن عددا كبيرا لا يعلم من هؤلاء العظماء الذين ولدوا في أكتوبر.خلال السطور القليلة القادمة نستعرض أهم العظماء الذين ولدوا في هذا الشهر العظيم.واحد من مواليد شهر أكتوبر.. هو المهندس الكيميائي ومخترع الديناميت العالم السويدى ألفريد نوبل فهو من مواليد 21 أكتوبر 1833، واخترع الديناميت عام 1867 وجنى من اختراعه ثروة طائلة، فأوصى بتخصيصها لأفضل الاختراعات التى تليه، وقد سميت هذه الجائزة باسمه "جائزة نوبل.واحد من أهم المؤثرين في الثورة التكنولوجية الحديثة بيل جيتس رجل الأعمال الأمريكي وصاحب شركة مايكروسوفت المتخصصة في تشغيل الحاسب الآلي، ولد في 28 أكتوبر من عام 1955.ويعتبر جيتس ثاني أغنى رجل أعمال فى العالم حيث تقدر ثروته بـ79 مليار دولار حسبما ذكرت مجلة فوربس، ويمتلك أكبر مؤسسة خيرية فى العالم.ومن بين مواليد هذا الشهر الأسطورة البرازيلية بيليه، فهو من مواليد 23 أكتوبر عام 1940، ويعتبر أشهر لاعب كرة قدم في دولة البرازيل، وتم اختياره أفضل لاعب في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث بلغ عدد الأهداف التي سجلها فى مشواره الكروي 1281 هدفا.أمير الشعراء أحمد شوقي هو الآخر من مواليد 16 أكتوبر 1868، هو أعظم وأشهر شعراء العالم العربي في العصور الحديثة، بايعه شعراء العرب فى 1926 ليكون أميرا لهم لما يملكه من الثقافتين العربية والغربية، وأصبح الرائد الأول للشعر فى كافة البلاد العربية.