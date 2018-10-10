ارتفاع عدد مصابي انهيار عقار في البحرين إلى 32 وحالتهم حرجة

ارتفع عدد المصابين إثر سقوط مبنى سكني في المنامة، عاصمة البحرين، إلى 32 شخصا.





وذكرت وزارة الصحة البحرينية أن إدارة الدفاع المدني تلقت بلاغا بسقوط مبنى ووقوع إصابات، مشيرة إلى أن 32 مصابا نقلوا إلى قسم الطوارئ بمجمع حي السلمانية الطبي، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.





ووفقا للوزارة، فإن جميع المصابين في حالات حرجة وبليغة.





وكانت بيانات نشرتها وزارة الداخلية في وقت سابق، أمس الثلاثاء، أوضحت أن عدد المصابين 20 شخصا.



