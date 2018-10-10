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ثقافة

مصر تحتضن المؤتمر الـ21 لوزراء الثقافة العرب

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تحتضن القاهرة للمرة الثانية، فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية فى الوطن العربى حيث ترأسها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وتقام بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الاليكسو ) وتحمل شعار "القدس عربية"، وذلك يومى الأحد والاثنين 14 ، 15 أكتوبر بمشاركة 16 دولة شقيقة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتأكيدًا على ريادة مصر الحضارية وابرازًا لمكانتها الإقليمية باعتبارها قلب الأمة العربية.

وأكدت وزير الثقافة ورئيس المؤتمر أن الفعاليات تعد أحد المحافل المهمة التي تجمع العرب لتأكيد الهوية ومناقشة أساليب الدعم الفكري للشعوب بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والولاء والفخر بالذات وخلق جسور عديدة تعمل على جمع روافد الثقافة العربية فى اطار قومي واضح.

يشار إلى أن الدورة الـ 21 لمؤتمر الوزراء العرب المسئولين عن الشئون الثقافية تناقش موضوعًا رئيسيا بعنوان "المشروع الثقافى العربى أمام التحديات الراهنة" وهو المنبر الذي أقرته الدورة العشرون للمؤتمر وتم تنظيمها بمقر منظمة الاليسكو بتونس فى ديسمبر 2016 وأوصت لجنتها باعتماد الموضوع الرئيسى وعناصره الفرعية التي تتضمن أربعة محاور هى الأدوار الثقافية في ترسيخ الهوية العربية، مواجهة التحديات الثقافية.. الوسائل والآليات، نحو إنتاج ثقافي عربي متكامل ومستدام، وأدوار الثقافة العربية في تعزيز الحوار والتواصل مع العالم.

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