مصر تحتضن المؤتمر الـ21 لوزراء الثقافة العرب

تحتضن القاهرة للمرة الثانية، فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية فى الوطن العربى حيث ترأسها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وتقام بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الاليكسو ) وتحمل شعار "القدس عربية"، وذلك يومى الأحد والاثنين 14 ، 15 أكتوبر بمشاركة 16 دولة شقيقة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتأكيدًا على ريادة مصر الحضارية وابرازًا لمكانتها الإقليمية باعتبارها قلب الأمة العربية.





وأكدت وزير الثقافة ورئيس المؤتمر أن الفعاليات تعد أحد المحافل المهمة التي تجمع العرب لتأكيد الهوية ومناقشة أساليب الدعم الفكري للشعوب بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والولاء والفخر بالذات وخلق جسور عديدة تعمل على جمع روافد الثقافة العربية فى اطار قومي واضح.



