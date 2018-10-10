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رياضة

الزمالك يختتم استعداداته لمنية سمنود

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
ملك موسي
يختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاربعاء قبل الدخول لمعسكرًا مغلقًا ، استعدادًا لمواجهة مركز شباب منية سمنود، على استاد بتروسبورت، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر غدا الخميس.

ويخضع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الاول لاختبار أخير اليوم، لتحديد الموقف النهائى للدفع به كأساسى فى لقاء الغد، بعدما أكد جاهزيته للمشاركة فى المواجهة بالتواجد فى التدريبات الجماعية الأخيرة، خاصة أن الزمالك يعانى من غياب الدولى التونسى حمدى النقاز لتواجده مع منتخب بلاده فى مواجهة النيجر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، وكذلك الصاعد كماتشو المتواجد مع منتخب مصر الأوليمبى.

وحذر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق اللاعبين، من أى استهتار فى مواجهة الكأس، خاصة أن مشوار البطولة ما زال فى بدايته ويرغب السويسرى فى منافسة الفريق الأبيض على جميع البطولات التى يشارك بها هذا الموسم.

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