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رياضة

الزمالك يبدأ المفاوضات مع أجوجو وموندومو لتفادي خصم النقاط

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
ملك موسى
دخل نادى الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع الغاني أجوجو الكاميروني موندومو خلال الساعات الماضية للوصول لاتفاق نهائي بخصوص جدولة مستحقات اللاعبين، وتجنب تعرض النادى الأبيض عقوبة خصم النقاط من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب هذه المستحقات.

وحول نادى الزمالك خلال الساعات الماضية 150 ألف دولار فى حساب أجوجو وموندومو لتأكيد حسن النوايا فى إنهاء الأزمة ثم التفاوض مع اللاعبين لجدولة باقى المستحقات مثلما حدث مع الغاني كريم الحسن منذ ساعات لإنهاء أزمته بشكل نهائى.

ويحق الغاني أجوجو يتقاضى 700 ألف يورو من نادى الزمالك قبل سداد الدفعة الأخيرة بينما يحق الكاميروني موندومو تقاضى مليون دولار، وذلك بعد تخفيض قيمة مستحقات الثنائى عقب سلسلة طويلة من المفاوضات والقضايا خلال السنوات الماضية.

كشف مصدر بالقلعة البيضاء عن تواصل مسئولو النادي مع المحامى الخاص بكل لاعب بعد إرسال إيصال يفيد بصرف 150 ألف دولار لكل لاعب والمطالبة بجدول باقى المبلغ .

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