رئيس وزراء اليونان: القمة الثلاثية السادسة لها طابع خاص.. فيديو

قال رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، إن انعقاد القمة الثلاثية السادسة بين مصر واليونان وقبرص المنعقدة اليوم، مميزة لانعقادها في جزيرة كريت لها رمزية خاصة لأنها تقع في المنتصف وقريبة اليونان ومصر وقبرص في نفس الوقت.





وأوضح "تسيبراس" في كلمته خلال لقاء القمة الثلاثية اليوم الأربعاء، أن جزيرة كريت تمثل مفترق طرق في الحضارات بين مصر واليونان وقبرص وتمثل جانبا اقتصاديا للبحر المتوسط ولها استراتيجية خاصة مميزة.



