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رياضة

الجباس يقود هجوم دجلة أمام الجونة فى كأس مصر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
يسرى غازى
أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير المدير الفني لفريق وادى دجلة عن تشكيلة فريقه أمام الجونة فى المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.


وجاء تشكيل الفريق الدجلاوى على النحو التالى: فى حراسة المرمى خالد وليد وبخط الدفاع كريم ممدوح ومحمد هلال وعمر صالح وعبد العاطى بيبو وفى خط الوسط أحمد رمضان بيكهام وإسلام على ومحمود مرعى وبسام وليد.

ومن المقرر أن يقود خط الهجوم الفريق الدجلاوى دودى الجباس.

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