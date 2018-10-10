ضبط 56 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

أسفرت الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق بقطاع تموين شمال الشرقية بفاقوس وصان الحجر عن ضبط كميات من الأرز الشعير تقدر بحوالي 56 طن أرز وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٩٠٢ جنح ا.د.ط الحسينية لحيازته 2 طن و770 كجم أرز، والمحضر رقم ٩٠٤ جنح ا.د.ط الحسينية لحيازته 8 أطنان أرز، والمحضر رقم ٩٠٥ جنح ا.د.ط الحسينية لحيازته 20 طن أرز والمحضر رقم ٢٨٣ جنح ا.ط مركز شرطة صان الحجر لحيازته 7 طن و420 كجم أرز ، والمحضر رقم ٢٨4 جنح ا.ط مركز شرطة صان الحجر لحيازته 8 أطنان و510 كجم أرز والمحضر رقم ٢٨٥ جنح ا.ط مركز شرطة صان الحجر لحيازته 10 طن و170 كجم أرز.



