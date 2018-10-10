ضبط 56 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

أسفرت الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق بقطاع تموين شمال الشرقية بفاقوس وصان الحجر عن ضبط كميات من الأرز الشعير تقدر بحوالي 56 طن أرز وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٩٠٢ جنح ا.د.ط الحسينية لحيازته 2 طن و770 كجم أرز، والمحضر رقم ٩٠٤ جنح ا.د.ط الحسينية لحيازته 8 أطنان أرز، والمحضر رقم ٩٠٥ جنح ا.د.ط الحسينية لحيازته 20 طن أرز والمحضر رقم ٢٨٣ جنح ا.ط مركز شرطة صان الحجر لحيازته 7 طن و420 كجم أرز ، والمحضر رقم ٢٨4 جنح ا.ط مركز شرطة صان الحجر لحيازته 8 أطنان و510 كجم أرز والمحضر رقم ٢٨٥ جنح ا.ط مركز شرطة صان الحجر لحيازته 10 طن و170 كجم أرز.
يأتي هذا استمراراً لتنفيذ توجيهات وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الرقابة التفتيشية والتموينية على الأسواق لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إحتكار السلع المدعمة من قبل الدولة والإتجار فيها فى السوق السوداء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.. وتنفيذا للقرار رقم189لسنه2018 بمنع احتكار الارز الشعير تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية وعبدالكريم عوض الله وعبدالحميد عزاز ومجدى أبو زيد.