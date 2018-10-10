اورنچ تحصل على شهادة "Top Employer" كأفضل بيئة عمل في مصر

حصلت شركة اورنچ مصر للاتصالات الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة على شهادة أفضل Top Employer في مصر وافريقيا للعام 2019 من قبل مؤسسة Employers Institute Top العالمية وذلك في احتفالية ضخمة عقدت مؤخرا بمدينة جوهانسبرج في جنوب افريقيا.



يأتي هذا التتويج تقديرا للجهود التي تبذلها ادارة الشركة بالتعاون مع العاملين من خلال تطبيق المعايير الدولية في بيئات العمل والمساواة بين الجنسين التي تساهم في تطوير قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم لما له من اثار ايجابية على مناخ العمل.



وحصلت اورنچ على هذه المكانة بعد اجتيازها بجدارة المعايير الدولية والاشتراطات التي تطلبها مؤسسة Top Employers لتقييم أداء الشركة و قدرتها على تطبيق الأنظمة الدولية لإدارة الموارد البشرية واختيار الشركات المتميزة عالميًا التي تطبق أفضل الآليات وتوفر لموظفيها أفضل بيئة عمل.



وأعرب عماد السنباطي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بشركة اورنچ مصر عن فخره وسعادته بهذا التقدير العالمي الذي حصلت عليه اورنچ للعام الخامس على التوالي نتيجة التزام أسرة الموارد البشرية و كافة العاملين بالشركة بتحسين وتطوير العمل.



وأشار إلى "أن اورنچ مصر تمتلك من الكفاءات ما يؤهلها لهذه المكانة كما ان الشركة حريصة على بذل قصارى جهدها للاستثمار المباشر وغير المباشر في ثروتها البشرية وضم المزيد من الكوادر الشابة وذوي الخبرات إلى صفوفها ".



وأضاف :"أننا في اورنچ نؤمن بأن الوصول الى أرقى مستوى خدمة لعملائنا يعتمد في المقام الأول على علاقة شراكة قوية بين العاملين والشركة. وفي هذا الاطار اورنچ حريصة على صقل المواهب الإدارية والوظيفية والفنية لموظفينا، من خلال تقديم برامج تدريب قوية ومتطورة ".



يشار إلى أن اورنچ هي اول شركة اتصالات في مصر تحصل على شهادتي Top Employer Egypt وTop Employer Africa الدوليتين لعام 2015 من قبل مؤسسة Top Employers كواحدة من أفضل شركات مصر و أفريقيا في تهيئة أفضل بيئة عمل لموظفيها.