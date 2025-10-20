مذكرة تفاهم لتعزيز الاستزراع السمكي المستدام في مطروح

وقع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء صباح اليوم مذكرة تفاهم بين المركز والمركز الدولي لإدارة الموارد المائية الحية "وورلدفيش"، بحضور الدكتور أحمد نصر الله الممثل القطري لوورلدفيش نائبا عن الدكتور عصام ياسين محمد، المدير العام لوورلدفيش، والدكتور حمادة إبراهيم مدير مركز البحوث التطبيقيةوالدكتور عمرو إبراهيم ابوالعز مدير المركز الإرشاد والدعم الفني بمنطقة المغرة وعدد من الفنيين والمزارعين بمنطقة المغرة جنوب العلمين.

أكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز نظم الاستزراع السمكي الزراعي المتكامل، وتقديم الدعم الفني للمزارعين لرفع مهاراتهم في هذا المجال. وأوضح أن المركز يسعى لتحقيق الأمن المائي وزيادة كفاءة استخدام المياه، مما يعزز من استصلاح أراضي جديدة لدعم جهود التنمية المستدامة.

واوضح الدكتور أحمد نصر الله الممثل القطري لوورلدفيش بأن المذكرة ستسهم في تنفيذ أنشطة توعوية وعروض ميدانية، مما يعكس فوائد الاستزراع السمكي المتكامل في تحسين الإنتاجية وزيادة دخل الأسر.

وأشار إلى أهمية التعاون بين الأطراف المعنية في مجالات البحث العلمي والزراعة المستدامة.

و، قامت مجموعة وورلدفيش يرافقها المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بجولة في منطقة الاستزراع بمركز البحوث التطبيقية، للاطلاع على إمكانيات رفع مستوى الاستفادة وتقديم نموذج يحتذى به للمزارعين في مجال تربية الثروة السمكية وتعظيم الاستفادة من المياة لدى المزراعين.