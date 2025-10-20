حملة مكثفة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بشوارع مرسى علم

نفذت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم حملة ميدانية مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء حازم خليل، رئيس المدينة، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط لشوارع المدينة.

واستهدفت الحملة — التي أشرف عليها ميدانيًا سكرتير الوحدة المحلية بمشاركة عدد من مديري الإدارات المعنية — شارعي 13 و66 داخل نطاق المدينة، حيث جرى رفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر الجمالي العام.

وأكد اللواء حازم خليل أن الشوارع ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها أو استغلالها بشكل غير قانوني، مشددًا على أن التعامل مع أي مخالفات سيكون فوريًا وحاسمًا، لضمان تحقيق الانضباط والحفاظ على النظام العام.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل يوميًا لمتابعة الشوارع الرئيسية والفرعية ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن بيئة حضارية وآمنة للمواطنين والزائرين.