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شاهد.. نداء شرارة تهدي محمد صلاح أغنية خليك انت أقوى

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:40 م
محمد صلاح لاعب فريق
محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي
حسام الحارتي
علقت الفنانة نداء شرارة ، علي أداء الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي معقبة " سيظل فخر العرب ".

وأضافت شرارة في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، محمد صلاح أصبح مثالا لجميع الأجيال الصاعدة بالدول العربية .

وقامت المطربة نداء شرارة بإهداء أغنية باسم الفرعون المصري أثناء لقائها باسم ، "خليك انت اقوي يا محمد ياصلاح ".

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