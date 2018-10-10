شاهد.. نداء شرارة تهدي محمد صلاح أغنية خليك انت أقوى

علقت الفنانة نداء شرارة ، علي أداء الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي معقبة " سيظل فخر العرب ".



وأضافت شرارة في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، محمد صلاح أصبح مثالا لجميع الأجيال الصاعدة بالدول العربية .



وقامت المطربة نداء شرارة بإهداء أغنية باسم الفرعون المصري أثناء لقائها باسم ، "خليك انت اقوي يا محمد ياصلاح ".

