وفاة بطل Game of Thrones بعد إصابته بسرطان المرارة

توفى النجم العالمى إيان جيلدر الذى اشتهر بدور كيفان لانيستر في مسلسل Game of Thrones، وذلك بسبب إصابته بمرض السرطان فى قنوات المرارة عن عمر ناهز الـ 74 عاما، وفقا لما أعلنه صديقه بن دانيلز عبر حسابه على “إنستجرام”.

وكشف صديق إيان جيلدر وفقا لموقع “فارايتى”: “بحزن شديد وقلب مثقل، أترك هذا المنشور لأعلن وفاة العزيز إيان جيلدر، تم تشخيص إصابة إيان بسرطان القناة الصفراوية للمرارة في ديسمبر، وتوفي بالأمس، كنت بجانبه حتى أستطيع تقديم الرعاية له لكن لم يكن لدى أي منا أي فكرة أن الأمر سيكون بهذه السرعة”.

وأضاف صديق إيان جيلدر: “لقد تعامل مع مرضه المروع بشجاعة كبيرة دون أي شفقة على نفسه، لقد كان رائعًا وسنفتقده كثيرًا”.

وقدم إيان جيلدر دور الأخ الأصغر للورد تايوين لانيستر (تشارلز دانس) في 12 حلقة من مسلسل Game of Thrones، وظهر في العديد من المسلسلات التلفزيونية بما في ذلك «Doctor Who»، و«Snatch»، و«Fifteen-Love»، و«Casualty»، و«Father Brown»، و«The Bill»، و«Edward the King»، و«I Thought You'd Gone».