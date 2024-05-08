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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 22.6% زيادة فـي قيمة المعاشات المنصرفة عام 2022/2023

صرف المعاشات
صرف المعاشات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء  النشـــرة السنـوية" لإحصاءات الخدمــات الـــبريدية " عـام 2022/ 2023 وكان من أهم مؤشراتها ،وصول  قيمة المعاشات المنصرفة 140,5 مليار جنيه عـام 2022/2023  مقابل 114.6 مليار جنيه عام2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 22.6٪.

وقالت النشرة إن جملة لمبالغ المودعة في صندوق التوفير 130.7 مليار جنيه عـــام 2022 /2023 مقابل 119.7مليار جنيه عام 2021 / 2022   بزيادة بلغت نسبتها 9.2 ٪، بينما وصلت قيمة قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية  نحو 164,5 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 142.7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة15.2 %.

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وبلغت قيمة الطـوابع المبـاعة والنماذج بالوحـدات البريدية 366 مليــون جنيه عام 2022/2023 مقابل 396,3 مليون جنيه عـام 2021 /2022 بانخفاض بلغت نسبته 7.7٪.

 بـلغ عدد المكــاتب البريدية 4412 مكـتب عام 2022/2023 مقابل 4285 مكتب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 3٪، بينما سجلت وحـدات خـدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 8824 وحدة عام 2022 /2023 مقابل 5794 وحـدة عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 52.3% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).

التعبئة العامة والاحصاء اخبار مصر مال واعمال المعاشات الخدمات البريدية زيادة قيمة المعاشات

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