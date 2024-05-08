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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز سبل دعم الصناعات المصرية

وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون م شركة "الخليج للمصاعد الكهربائية"

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

أستقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة السعودية لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين الطرفين في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها من خلال شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك"، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


في بداية اللقاء رحب الوزير  بالحضور، وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر، موضحاً أن "إيچيك" تضم مصنع يقوم بإنتاج المصاعد الكهربائية وفقاً للكود الأوروبي.


وخلال اللقاء شدد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية و الوقوف على أخر مستجدات تنفيذ العقود الموقعة مع الجهات المختلفة، و الاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.


و من جانبه أعرب المهندس  ثامر الريس  رئيس مجلس الإدارة   و الرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية المحدودة عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج المصاعد الكهربائية بأنواعها وذلك بالاعتماد على الإمكانيات التصنيعية و التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي و بالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال، موضحاً أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية "إيچيك" يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج خاصة بالأسواق العربية و الإفريقية. 
 

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي  والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص، وحريصة على تعميق العلاقات و الأواصر المتينة التي تربط بين مصر و السعودية، لافتاً إلي أن شركة "إيچيك" تقوم حالياً بإنتاج المصاعد بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40% و يتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.
 

حضر اللقاء المهندس  إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و المستشار أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة ، و المهندس ماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة  الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ، والمهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات و المعدات (مصنع 999 الحربي)، و المهندس حاتم صلاح الدين محمود رئيس قطاع الأراضي بالهيئة، و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة و المراسم.

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