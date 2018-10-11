رونالدو يعترف بعلاقته الجنسية مع عارضة الأزياء في لاس فيجاس

أكد محامي النجم البرتغالي ولاعب يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، حدوث علاقة جنسية بينه وبين عارضة الأزياء في 2009، لكنه أشار إلى أن العلاقة "تمت بالتراضي بشكل كامل".





ويواجه رونالدو تهمًا في الولايات المتحدة باغتصاب عارضة أزياء عام 2009.





وقال بيتر كريستيانسن، محامي مهاجم نادي يوفنتوس: "رونالدو مضطر لكسر الصمت"، متابعًا أن العلاقة مع عارضة الأزياء تمت "بتراضٍ كامل"، بحسب ما نقلت قناة "فرانس 24" الفرنسية.





وتابع المحامي: "اللاعب ينفي بشدة جميع الاتهامات، فما حدث في 2009 في لاس فيجاس تم بالتراضي كاملا".





وكانت شرطة لاس فيجاس، قد فتحت الأسبوع الماضي تحقيقًا حول الاتهامات التي تقدمها كاترين مايورجا، 34 عامًا حاليًا، والتي تؤكد في دعوتها أن اللاعب اغتصبها في يوم 13 يونيو 2009.