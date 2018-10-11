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مرأة

طريقة لتخسيس الكرش بسرعة فائقة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين تخسيس البطن وحرق الدهون بسرعة فائقة لقوام ومظهر مختلف، لا تترددى فى تحضير المشروب التالى فهو يعمل على تسريع الأيض وحرق أسرع للدهون يقدمه موقع "بولد سكاى" الهندى.

كل ما تحتاجين لمشروب سريع لتخسيس البطن:

125 ج من الفجل الحار
4 حبات من الليمون
2 سم من الزنجبيل الطازج
3 ملاعق كبيرة من العسل
ملعقتان كبيرتان من القرفة


طريقة التحضير لمشروب سريع لتخسيس البطن:
فى الخلاط ضعي الفجل الحار والزنجبيل واخلطيهم جيدا وأضيفي عصير الليمون واخلطي المزيج لمدة 3 دقائق.

بعد إضافة العسل والقرفة اخلطي المزيج إلى أن يصبح مشروبا سائلا وضعي المزيج في وعاء زجاجي وتناولي منه ملعقة صغيرة مرتين في اليوم قبل الوجبات أو الرياضة، وتناولي كوبا لمدة ثلاثة أسابيع واستريحي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.

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