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اقتصاد

البورصة: رد المبالغ الزائدة باكتتاب شركة ثروة لحسابات شركات السمسرة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
محمد صبيح
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن رد المبالغ الزائدة الموجودة فى حسابات الاكتتاب إلى الحسابات الجارية لشركات السمسرة، التى شاركت فى اكتتاب شركة ثروة كابيتال القابضة.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت عن إجمالى كميات أوامر الشراء المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على الطرح العام لشركة ثروة كابيتال بعدد 877.409 مليون سهم، بإجمالى طلبات تقترب من 6.5 مليار جنيه، ليتم تغطية الطرح 30.1 مرة تقريبا.

فيما تم تغطية الطرح الخاص 10.8 مرة بإجمالى طلبات نحو 21 مليار جنيه، ووزعت نسب المشاركين بالطرح الخاص بين 30% طلبات من أفراد مصريين ذوى ملاءة مالية، 20% من من المؤسسات المحلية، 35% من المؤسسات الأجنبية، 15% من شركات عائلية وأفراد ذوى ملاءة خليجية.

ومن المقرر أن يتم البدء فى التداول على شركة ثروة يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر الجارى.

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