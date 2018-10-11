دعوات خليجية لمقاطعة السياحة وطرد العمالة التركية

دعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بدول الخليج، إلى ضرورة مقاطعة السياحة التركية، موضحين أن الأوضاع في تركيا غير مستقرة، بعد اعتداءات الشرطة التركية على شباب إماراتى وتعرض آخربن لعمليات سرقة ونصب.



ودشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "مقاطعة السياحة التركية"، تصدر قائمة التريندات الأكثر تداولًا في الإمارات، كما جاء ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولًا في السعودية.



وتصدر هاشتاج #مقاطعة_السياحة_التركية، قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في السعودية اليوم الخميس.



تأتى تغريدات المواطنين "بعد انتهاك السلطات التركية لخصوصية السائح السعودي واستغلال صورته في قضايا سياسية حساسة، أعتقد أن #مقاطعه_السياحه_التركيه باتت أمرًا واجبًا"..



وغرد اخر "ليس #مقاطعه_السياحه_التركية فقط بل وترحيل جميع العمالة التركية لدينا ".

