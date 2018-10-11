السفارة الفنلندية تختار المصرية سوزان سفيرة شرفية فى اليوم العالمى للفتاة

اختارت سفارة دولة فنلندا لدى مصر ، الطالبة سوزان، صاحبة الـ16 عاما سفيرة شرفية لها ليوم واحد.



وجاءت هذه الفعالية احتفالا باليوم العالمي للفتاة الذي يوافق الـ11 من شهر أكتوبر من كل عام، ووقع الاختيار على الطالبة المصرية سوزان لتكون سفيرة فنلندا الشرفية ليوم واحد.



وعبَّرت السفارة الفنلندية في القاهرة عن فخرها بمجهودات الطالبة المصرية في مجال تمكين الفتيات في المجتمع المصري، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".