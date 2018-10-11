نائب: مصر ستصبح مصدرة للغاز والبتروكيماويات بنهاية 2019

قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إن مصر بنهاية عام 2019، ستكون بلدا مصدرا للغاز الطبيعي، إضافة إلى تصدير البتروكيماويات أيضًا.



وأضاف "حجازي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه بعد ترسيم الحدود مع قبرص واكتشاف غاز حقل ظهر فإن مصر لا تستورد وتحقق اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي وتقوم بالتصدير.



وأوضح عضو لجنة الطاقة، بالبرلمان، أن الاتفاق الثلاثي علي إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" بين مصر وقبرص واليونان، سيجعل مصر أكثر المستفيدين منه، باعتبارها مركزا لتجميع الغاز، الأمر الذى يجعل من القاهرة، أكبر شبكة لتجميع الغاز الطبيعي، فى منطقة الشرق الأوسط.



كانت مصر وقبرص واليونان، وقعت اتفاقية، أمس الأربعاء، علي إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط.