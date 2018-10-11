ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب: مصر ستصبح مصدرة للغاز والبتروكيماويات بنهاية 2019

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إن مصر بنهاية عام 2019، ستكون بلدا مصدرا للغاز الطبيعي، إضافة إلى تصدير البتروكيماويات أيضًا.

وأضاف "حجازي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه بعد ترسيم الحدود مع قبرص واكتشاف غاز حقل ظهر فإن مصر لا تستورد وتحقق اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي وتقوم بالتصدير.

وأوضح عضو لجنة الطاقة، بالبرلمان، أن الاتفاق الثلاثي علي إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" بين مصر وقبرص واليونان، سيجعل مصر أكثر المستفيدين منه، باعتبارها مركزا لتجميع الغاز، الأمر الذى يجعل من القاهرة، أكبر شبكة لتجميع الغاز الطبيعي، فى منطقة الشرق الأوسط.

كانت مصر وقبرص واليونان، وقعت اتفاقية، أمس الأربعاء، علي إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط.

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: سعد الدين إبراهيم يستفز المصريين بهذه الأفعال

كارثة بالبصل تسبب سرطان الكبد والوفاة

فاروق الفيشاوى: الدولة قررت تحمل تكلفة علاجى من السرطان.. فيديو

دعوات خليجية لمقاطعة السياحة وطرد العمالة التركية

صحيفة تونسية: علي معلول يعود إلى الملاعب قريبا

أجيري يعلق على قرار اتحاد الكرة باعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين

مفيدة شيحة: لهذا السبب أفضل الشعر القصير منذ بداياتي.. فيديو

نقيب الأطباء البيطريين: سببان يمنعان تطبيق قرار بيع الطيور الحية

لأول مرة.. الهضبة يهادي نفسه فى عيد ميلاده.. تعرف على هداياه فى الماضي

نقل تامر حسنى للمستشفى .. وحبس ميريهان حسين ..وزواج دياب .. وشيرين عبد الوهاب تتحدث عن حملها لأول مرة .. أبرز الأحداث الفنية هذا الأسبوع

فاتورة عشاء لـ 7 أفراد بمليون جنيه.. استفزاز لا يصدق.. تعرف على مكان صدورها

زوجة صاحب فكرة عبور خط بارليف تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

مفيدة شيحة: لهذا السبب انتقدت وليد فواز بعد طلاقه مي سليم.. فيديو
الزمالك يتقدم على مركز شباب منية سمنود بعد 80 دقيقة صيام تهديفي
فاروق الفيشاوى: الدولة قررت تحمل تكلفة علاجى من السرطان.. فيديو
شاهد.. هدف ملغي للزمالك في مرمى مركز شباب منية سمنود بالكأس
فاروق الفيشاوي: أنا مصاب بحب الناس ودا الأهم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟