قطع الكهرباء عن 17 منطقة بطنطا اليوم

أعلن قطاع كهرباء الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، أمس ، أنه سيتم قطع التيار الكهربي عن لوحة التوزيع "كهرباء ثان طنطا" والتي يتم تغذيتها من محطة محولات شرق طنطا، اليوم الجمعة.



ومن المقرر ان يكون الانقطاع بدءا من الساعة 6 صباحا وحتى 11 ظهرا؛ وذلك لنقل المغذيات من الـ"كومبكتات" إلى لوحة التوزيع، وإطلاق التيار باللوحة الجديدة.



وأوضحت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، أن الأماكن التى سيشملها قطع الكهرباء، خلال تلك المدة الزمنية، هى قرية ميت حبيش بالكامل، ومصنع نايف، ومصنع الموالح، وشرطة الكهرباء، ومخازن الكهرباء، ومصنع السرنجات، ومنطقة الكورنيش، وأول طريق المحلة من المزلقان حتى مصنع سويت هارت، ومنطقة السلخانة مع سكة إخناواى.



وأضافت أن المناطق التي سيشملها قطع التيار، أيضا هي "مساكن السد العالى، ومصنع المواسير، وكوبرى إخناواى، ومبنى المرو القديم، وشارع السيد عبداللطيف مع سكة المحلة، وشارع ثروت القديم، وشارع شوقى مع محمد فريد، وشارع حسن رضوان مع سكة المحلة".