توفيق عكاشة يخرج لـ فاصل بسبب ألم مفاجئ على الهواء

طلب الإعلامي توفيق عكاشة، من طاقم عمل برنامجه، الخروج لفاصل إعلاني للاستراحة، قائلا: "ضهري وجعني وعايز أقوم أقف".



وأضاف "عكاشة"، خلال أولى حلقات برنامجه المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن المصريين هم المرابطون في الأرض، متابعًا: "أنا مش بجيب كلام من عند أمي، ولا حياة الدرديري زوجتي قالتلي كلمتين أقولهم على الهواء في البرنامج".



وأكد أن المصريين تقع على عاتقهم مسئولية كبيرة، لأن مصر تعيش أخطر حرب في تاريخها.



