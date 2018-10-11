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فاروق الفيشاوي: أنا مصاب بحب الناس ودا الأهم.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:27 م
الفنان فاروق الفيشاوى
الفنان فاروق الفيشاوى
أسامة علي
أوضح الفنان فاروق الفيشاوى، أنه أعلن عن إصابته بمرض السرطان ليبث الأمل في نفوس من يعانوا من نفس المرض، مؤكدا أن السرطان كأى مرض قابل للعلاج.

وأوضح "الفيشاوى" خلال استضافته ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أن لحظة إعلانه الإصابة بالمرض فى مهرجان الاسكندرية شهد انزعاجا كبيرا من الحاضرين، مؤكدا أنه سيتعافى منه وسيشارك فى الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية.

وتابع قائلا: "إن مصاب بالسرطان بس ومصاب أيضا بحب الناس كمان".

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