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رياضة

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة كماتشو في مواجهة مركز شباب منية سمنود

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد أحمد كماتشو الظهير الأيمن للفريق بشد في العضلة الخلفية في مباراة منية سمنود في دور ال٣٢ لكأس مصر.

وتعرض اللاعب لإصابة في الشوط الثاني للمباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد ويتأهل لدور الستة عشر لكأس.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة الوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن في اللقاء.

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الزمالك يكشف تفاصيل إصابة كماتشو في مواجهة مركز شباب منية سمنود

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