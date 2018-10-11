وكيل صحة شمال سيناء يشدد على تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين بالعريش



وعقد وكيل الوزارة، اجتماعا مع مدير المستشفى الدكتور أحمد عزمي وطواقم العمل لاطلاعهم على التعليمات الوزارية والتأكيد على تحقيق خدمات طبية متميزة.



أصدر الدكتور محمود مرسي طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، تعليماته للعاملين بمستشفى العريش العام بتقديم خدمات متميزة للمواطنين.جاء ذلك أثناء جولة تفقدية للمستشفى تفقد خلالها مبنى الاستقبال والطوارئ وكذلك أعمال تطوير قسم قسطرة القلب ووحدة الغسيل الكلوي.