المدير الفني لمنتخب سوازيلاند: سنعطل النزعة الهجومية للفراعنة.. فيديو

وصف أنطونى مدلولي المدير الفني لمنتخب سوازيلاند، مواجهة منتخب بلاده مع المنتخب المصري لكرة القدم بالصعبة وذلك في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة ضمن منافسات مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم 2019 بالكاميرون ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة.



وأضاف أنطوني، خلال لقائه مع مراسل برنامج "الماتش" الذي يقدمه الكابتن زكريا ناصف على قناة صدى البلد، أن صعوبة المباراة كونه يلعب خارج أرضه، مما يسهل من مهمة الفراعنة في تلك المباراة المهمة في التصفيات الإفريقية.



وأشار أنطوني مدلولي المدير الفني لمنتخب سوازيلاند، إلى أنه سيحاول إيقاف خطورة النزعة الهجومية للمنتخب المصري، ولن يسمح لهم بالتسجيل في مرمى بلاده، الذي يعد حديث التكوين، كاشفا أن محمد صلاح هو أشهر لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم كونه محترفا في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.