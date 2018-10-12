مقتل 7 أشخاص ودمار العديد من البلدات في فلوريدا بسبب إعصار مايكل

لاقى 7 أشخاص مصرعهم على الأقل بسبب إعصار مايكل الذي يدمر العديد من البلدات في ولاية فلوريدا الأمريكية.



وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية فإن الإعصار دمر بلدات ساحلية وتسبب في مقتل 7 أشخاص، لافتة إلى أنه يواصل تقدمه لليابسة قرب بلدة مكسيكو بيتش، في شمال غرب ساحل فلوريدا.



وتصاحب الإعصار رياح سرعتها 250 كلم في الساعة، وتسبب في ارتفاع كبير في الأمواج، الامر الذي أدى لفيضانات في البحر.





