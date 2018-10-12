تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

عرضت فضائية " dmc" اليوم الجمعة في برنامج "8 الصبح"، بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على مستوى محافظات الجمهورية على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 27، الصغرى 21
الإسكندرية: العظمى27، الصغرى 23
مطروح: العظمى 25، الصغرى 17
بورسعيد: العظمى 25، الصغرى 23
دمياط: العظمى 26، الصغرى 23
الإسماعيلية:العظمى 28، الصغرى 17
السويس: العظمى 28، الصغرى 17
بني سويف: العظمى 29، الصغرى 29
القاهرة: العظمى 27، الصغرى 21
الإسكندرية: العظمى27، الصغرى 23
مطروح: العظمى 25، الصغرى 17
بورسعيد: العظمى 25، الصغرى 23
دمياط: العظمى 26، الصغرى 23
الإسماعيلية:العظمى 28، الصغرى 17
السويس: العظمى 28، الصغرى 17
بني سويف: العظمى 29، الصغرى 29