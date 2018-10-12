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سيارات

تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:55 ص
صدى البلد
توك شو
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الجمعة، الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى ومحاورها، وذلك عبر تطبيق "Google Earth"، والذي يعكس السيولة المرورية الصباحية المعتادة على المحاور الحيوية.

ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية في نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، وحتى الشوارع المحيطة وجميع الطرق البديلة.

وأظهرت اللقطات أن هناك سيولة مرورية على كافة أنحاء طرق محافظ القاهرة.

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