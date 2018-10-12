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حوادث

ضبط شخص استولى على 700 ألف جنيه من المواطنين في سوهاج

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:46 م
القبض علي متهم
القبض علي متهم
مصطفى الرماح
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على أموال بعض المواطنين بسوهاج بقصد توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية.

حيث تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بقيام المدعو/ فهد.ص بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها ( 700,000 - سبعمائة ألف جنيه بقصد توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى وبإجراء التحريات تأكدت صحة الواقعة وتوصلت الجهود عن قيام المدعو/فهد.ص.ع - مواليد 1989 - حاصل على دبلوم صنايع ، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بالنصب والإحتيال على الشاكين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها ( 700,000 - سبعمائة ألف جنيه) بقصد توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح مالية ، ولم يلتزم بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه و بمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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