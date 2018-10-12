مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 إثر تصادم سيارتين في قنا

لقى 4 أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بناحية كمين بركة بدائرة مركز نجع حمادي.



وتلقى مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري قلاب بناحية كمين بركة بدائرة مركز نجع حمادي فتم الدفع بسيارات الاسعاف التي نقلت المتوفين والمصابين لمستشفي نجع حمادي العام.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.