رئيس الوزراء يؤجل زيارته للفيوم المقرر لها غدا

أجل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيارته لمحافظة الفيوم التي كان المقرر لها غدا لتفقد عدد من المشروعات التنموية في المحافظة.



وكانت زيارة رئيس الوزراء تتضمن ٨ قطاعات هى" مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة، مدرسة عزة زيدان التجريبية ـ المدرسة اليابانية ـ مستشفى الفيوم العام ـ مستشفى يوسف الصديق المركزى ـ خزان مياه الشرب ببيهمو سنورس.



كما سيتم تفقد 29 عمارة مشروع الاسكان الاجتماعى مدخل قصر رشوان بطامية ـ و66عمارة مشروع الاسكان الاجتماعى بشدموه اطسا، ثم زيارة استاد الفيوم الرياضى ـ وأعمال تطهير مصرف داير بحيرة قارون.



ويتفقد أيضا أعمال تطوير كورنيش بحيرة قارون قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، وقرية تونس، وتفقد مشروع تسمين الماشية التابع للقوات المسلحة.



وعقب انتهاء الجولة سيعقد رئيس الوزراء لقاء مع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.