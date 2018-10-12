هاني رمزي يكشف إصابة محمد صلاح في لقاء سوازيلاند

أكد هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر أن هدف الفراعنة الثلاث نقاط لافتا إلى أن الأداء البدني انخفض خلال الشوط الثاني مشيرا إلى أن الهدف الوصول إلى أمم أفريقيا في الكاميرون.



وقال رمزي عقب انتهاء اللقاء أن التشخيص المبدئي يشير إلى أن الإصابة في العضل ولم يرتقِ إلى التمزق ويحتاج إلى الراحة حتى لا تتفاقم الإصابة مشددا على أن إصابة صلاح ليست كبيرة.



ولفت رمزي إلى أن متوسط الأعمار فى منتخب مصر وصل إلى 26 عاما موضحا أن فترة التوقف قبل شهر مارس ستكون هناك ثلاث مباريات ودية للفراعنة الكبار.



يذكر أن منتخب مصر تغلب على سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا في الكاميرون 2019.