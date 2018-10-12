رجال سلة الأهلي يفوزون على طنطا في دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا على حساب نظيره، فريق طنطا، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في ثاني جولات دوري المرتبط للمحترفين.



وأقيمت المباراة على صالة الشرقية للدخان، حيث ظهر خلالها الفريق بشكل مميز، وحقق الفوز بنتيجة 76-59، ليواصل عروضه القوية بعد فوزه، أمس، على نادي الشرقية للدخان.



ويسعى الفريق إلى الاستمرار في الانتصارات، حيث يلتقي غدًا، السبت، مع نظيره الجزيرة، في الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من البطولة.