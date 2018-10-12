إخماد حريق التهم مخزنا لقطع غيار سيارات في شارع قصر العيني

أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة، حريقا محدودا، التهم مخزنا لقطع غيار السيارات والإكسسوارات بشارع قصر العيني.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا، يفيد بنشوب حريق بالقرب من مستشفى قصر العينى.



وجرى الدفع بـ٤ سيارات إطفاء، حيث تمكن رجال الحماية المدنية العاملون عليها من إخماد النيران قبل أن تمتد للمحال المجاورة، ودون وقوع إصابات.



ونفت الحماية المدنية ما تردد حول نشوب حريق داخل مستشفى قصر العيني.