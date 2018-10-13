أنغام تقيم حفلها الغنائي في موعده رغم وفاة شقيقتها غنوة

نفت إدارة ساقية الصاوي (فرع الشروق) كافة الأخبار التي ترددت على السوشيال ميديا حول تأجيل حفل الفنانة أنغام المقرر له يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر الجاري، بسبب وفاة شقيقتها، الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان.



وردت إدارة مسرح البروج بـ ساقية الصاوي، على تساؤلات جمهور الحفل، من خلال الحساب الرسمي لهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ أكدت الإدارة عدم صحة تأجيل حفل أنغام.



ورحلت غنوة محمد علي سليمان عن عمر يناهز الثلاثين عامًا بعد تعرضها لحادث سير، وشيعت جنازتها مساء أمس الجمعة إلى مقابر مدينة القاهرة الجديدة بطريق العين السخنة.



يذكر أن غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وبدأت في تسجيل عدة أغان مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".



كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.