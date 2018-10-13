سوريا وإسرائيل تتفقان على إعادة فتح معبر القنيطرة في الجولان

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على فتح نقطة تفتيش القنيطرة في مرتفعات الجولان يوم الاثنين لمساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 'لمنع الأعمال العدائية' في المنطقة.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن "هيلي" قولها:'إننا نتطلع إلى قيام كل من إسرائيل وسوريا بتزويد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بما يحتاجون إليه بالإضافة إلى ضمانات لسلامتهم. كما ندعو سوريا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة حتى تتمكن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك من نشر قوات الأمن بشكل آمن وفعال دون تدخل.



وجاء تصريحها بعد أسابيع قليلة من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان" بأن إسرائيل مستعدة لإعادة فتح نقطة تفتيش القنيطرة، وهي المعبر الحدودي الرسمي الوحيد مع سوريا.



ففي أواخر سبتمبر، أشار "ليبرمان" إلى استعداد بلاده لاستئناف النشاط الطبيعي عند نقطة عبور القنيطرة، مضيفًا 'الآن الكرة في الملعب السوري'.



من جانبه، قال الجنرال سيرجي كورالينكو، نائب قائد القوات الروسية في سوريا، إن إعادة فتح نقطة التفتيش في القنيطرة "سبقتها عملية كبيرة نفذتها القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية بمساعدة من قوات سلاح الجو الروسية" .