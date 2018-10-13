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أخبار العالم

دبى تطلق أول البرامج التدريبية للاتصال الإستراتيجى الخارجى

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:38 م
صدى البلد
شيرين عادل
تستهل العاصمة البلجيكية بروكسل بعد غد، الاثنين، وبالتعاون مع المعهد الملكي للعلاقات الدولية "إيجمونت"، أعمال البرنامج التدريبي حول الاتصال الاستراتيجي لأعضاء "لجنة دبي للاتصال الخارجي"، وهو أول البرامج التدريبية الخارجية التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي للجنة التي أعلن عن إطلاقها بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال "مخيم دبي الإعلامي".

وكشفت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامى لحكومة دبى عبر "تويتر"، تفاصيل أعمال البرنامج، والتى ستتضمن مجموعة مكثفة من المحاضرات وورشات العمل والتدريبات العملية والتي سيقدمها معهد "إيجمونت"، وهو أحد أشهر المعاهد البحثية المتخصصة على مستوى العالم، ومن خلال نخبة من الخبراء والمسئولين البارزين الذين سيستعرضون خلال التدريب دروسًا مستفادة اكتسبوها عبر المناصب الدولية العديدة التي تقلدوها.

وقالت: "يضع المؤتمر نصب عينيه عددا من أهم القطاعات الحيوية في دبي، وطبيعة مسئولياتهم تجعلهم دائمي الاحتكاك مع المجتمع العالمي سواء من خلال الشركاء في الداخل أو المحافل الدولية التي يشاركون فيها خارج الدولة، ونحن نسعى من خلال هذا البرنامج، وهو الأول للجنة، إلى الاطلاع على تجارب وخبرات عالمية تعزز قدرتنا على نقل صورة متكاملة برسالة متناغمة حول إنجازات دبي ورؤيتها لآفاق التطوير ضمن مختلف المجالات، والسمات الأساسية التي تجعل منها نموذجًا لمدن المستقبل".

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