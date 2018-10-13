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تعليم

الخشت يعلن نتائج مسابقة التأليف والترجمة لمقرري التفكير النقدي.. الإثنين

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:47 م
صدى البلد
عمر سلامة
تشهد قاعة أحمد لطفى السيد بجامعة القاهرة في الساعة الواحدة ظهر بعد غد، الإثنين، إعلان نتائج مسابقة التأليف والترجمة لمقررى التفكير النقدي وريادة الأعمال، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، والأساتذة المحكمين، والفائزين، وعمداء الكليات، والإعلاميين.

ويعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن الفائزين في مسابقة تأليف وترجمة المقررين، تمهيدًا لإعداد الكتب لتكون متاحة بين أيدي الطلاب في كليات الجامعة ومعاهدها بقصد تطوير العقل الطلابي الناقد، والتهيئة لسوق العمل بالمعايير الإبداعية والصيغ الإبتكارية التي تتسق مع إيقاع المرحلة ورؤى المستقبل لخريجي جامعة القاهرة، وتماشيًا مع إستراتيجية الجامعة التي تهدف إلى ربط الدراسة بمتطلبات سوق العمل لإثراء عجلة التنمية الاقتصادية .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المقررين يأتيان في إطار سعي الجامعة نحو التحول إلى نموذج جامعات الجيل الثالث، وما يفرضه هذا التحول من ضرورة تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداع والابتكار.

وكانت جامعة القاهرة قد أطلقت العام الماضي مسابقة بين أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين، أفرادًا ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتابين، الأول عن التفكير النقدي، والثاني عن ريادة الأعمال، ليكونا مقررين دراسيين ومتطلبين من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة بإختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الجامعة بشأن إعداد المقررين، وتدريسهما مرة واحدة فقط لكافة الطلاب خلال فترة الدراسة، ويؤدى فيه الطالب الامتحان ويكون متطلبًا من متطلبات التخرج.

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