محافظ دمياط تتفقد المزرعة السمكية بقرية الرطمة

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم المزرعة السمكية بالرطمة والتى تعد إحدى المشروعات التابعة لمحافظة دمياط، حيث استمعت المحافظ خلال الزيارة الى شرح تفصيلى من مدير المزرعة، والذي أوضح فيه أن المساحة الإجمالية للمزرعة 1850 فدان مقسمة إلى 1000 فدان للاستزراع السمكى و850 لإنتاج الملح.



وأجرت المحافظ، حديثا مطولا مع مسئولى المزرعة للتعرف على كافة المعوقات التي تواجه العمل و الانتاج بها، حيث أكدت أنه سيتم عقد دراسة مع كافة الجهات المعنية لوضع الخطوط العريضة الخاصة بتطوير المزرعة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.