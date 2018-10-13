مشادة بين شعبتى الدواجن والمستوردين بسبب حظر تداول الطيور الحية..فيديو

نشبت مشادة كلامية بين عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، وأحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الصناعات بسبب قرار حظر تداول الطيور الحية في القاهرة والجيزة، خلال حوارهما مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد".



وخلال الحوار قاطع عضو شعب المستثمرين حديث رئيس شعبة الدواجن معترضا على حديثه، فإنفعل الأخير قائلا:" قولي له يسكت عشان أعرف أتكلم".



وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن تطبيق حظر تداول الطيور الحية في القاهرة والجيزة يحافظ على الصحة العامة للمواطنين، مع ضمان جودة الدواجن التي يتم ذبحها تحت إشراف طبي بيطري كامل.

