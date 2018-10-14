العثور على طفل لقيط بجوار سور مزرعة في حوش عيسى

عثر مشرف زراعى على طفل لقيط حديث الولادة عمره يومان بجوار مزرعة بمنطقة كوبرى العبد بحوش عيسى وتم إيداع الطفل فى حضانة المستشفى العام.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى من المدعو أحمد .م.ع . 42 سنة مشرف زراعى بمزرعة رشاد عثمان الكائنه بمنطقة كوبرى العبد بدائرة المركز ومقيم مدينة حوش عيسى بعثوره على طفل لقيط حديث الولادة بجوار سور المزرعة من الخارج.. وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل المعثور عليه ( ذكر حديث الولادة "عمره يومان " مربوط الحبل السري وملفوف داخل فوطة بنية اللون).



