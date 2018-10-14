إطلاق البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.. غداً

تطلق وزارة الشباب والرياضة بوابة إلكترونية جديدة، تابعة للوزارة تحت مسمى "بوابة مصر للشباب والرياضة، خلال المؤتمر الصحفي المقرر إقامته غدًا الإثنين، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمسرح الوزارة في الدور الأول، وهي المنظومة الإعلامية المتكاملة التي تغطى كل أخبار وأحداث الحركة الشبابية والرياضية في مصر.



وتضم البوابة الموقع الرسمي للوزارة باللغة العربية والإنجليزية، وصفحة التواصل الاجتماعي للوزارة على فيس بوك، وتويتر، بالإضافة إلى راديو أون لاين، وقناة تليفزيونيه على اليوتيوب باسم (إذاعة وتليفزيون شباب مصر).



وتهدف البوابة الجديدة لتقديم خدمة إخبارية رياضية، وتغطية فعاليات منافسات أبطال مصر في اللعبات والأحداث الرياضية المحلية والدولية، إضافة إلى متابعة أخبار وزارة الشباب والرياضة والجولات الميدانية للوزير، إضافة إلى تقديم الخدمات أون لاين للأنشطة الشبابية والرياضية.



